Antony-Berater: „Dortmund war nah dran“

Junior Pedroso bestätigt, dass sich Borussia Dortmund intensiv um Antony bemüht hat. „Borussia war nah dran. Sie schickten sogar jemanden nach Brasilien“, erklärt der Berater des 20-jährigen Brasilianers gegenüber ‚Yahoo Esportes‘, „es gab noch zwei weitere große Mannschaften aus England, eine davon war Chelsea. Insgesamt sprachen wir mit zwölf verschiedenen Klubs.“

Schlussendlich setzte sich Ajax Amsterdam durch, wo der Flügelspieler aus der Talentschmiede des FC São Paulo ab der nächsten Saison Hakim Ziyech ersetzen soll. Als Sockelablöse fließen zunächst 16 Millionen Euro. Sechs weitere Millionen sind an sportliche Erfolge gekoppelt.

Ablöse kann wachsen

Pedroso: „Die Vereinbarungen wurden ähnlich gestaltet wie beim Verkauf von David Neres. Es gibt Boni, wenn er 100 Spiele erreicht, wenn er Torschützenkönig der Eredivisie wird und wenn Ajax die Champions oder Europa League gewinnt.“ Bei einem etwaigen Weiterverkauf wird zudem der FCSP mit 20 Prozent beteiligt.

Die Coronakrise hat aber auch Auswirkungen auf den Transfer des Brasilianers. So soll die Präsentation beim niederländischen Rekordmeister erst im Juli erfolgen. „Antonys Vertrag in São Paulo endet am 30. Juni. Unser Zeitplan sieht vor, am 5. Juli loszufliegen. Die Präsentation ist dann zwei Tage später“, so der Agent.