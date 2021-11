Neuer Vertrag für Falcao?

Rayo Vallecano will die Zusammenarbeit mit Radamel Falcao auch über die laufende Saison hinaus fortführen. Laut ‚Cadena COPE‘ verhandelt der aktuelle Tabellensechste in La Liga mit dem 35-jährigen Kolumbianer über eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Am Saisonende läuft der Kontrakt des Mittelstürmers aus.

Bei Vallecano kommt Falcao regelmäßig zum Einsatz. Nach elf Partien stehen für den Routinier ordentliche fünf Treffer zu Buche. Im Sommer war El Tigre nach zwei Jahren bei Galatasaray ablösefrei zum Klub aus Madrid gewechselt.