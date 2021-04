United: Solskjaer lässt Torhüterfrage offen

Bezüglich der Rückkehr von David de Gea (30) ins Tor von Manchester United will sich Ole Gunnar Solskjaer alle Optionen offen halten. „Ob es Dean (Henderson, Anm. d. Red) oder David ist, ich fühle mich mit beiden sehr wohl, wenn sie spielen und ich bin sehr glücklich, dass keiner von ihnen glücklich ist, wenn er nicht spielt“, sagte der Norweger auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Gea war Anfang März zur Geburt seines ersten Kindes nach Spanien gereist und erhielt eine vierwöchige Auszeit. In Vertretung der langjährigen Nummer eins sprang der 24-jährige Henderson in die Bresche und lieferte gute Leistungen ab. „David war ein Top-Torhüter und ist immer noch ein Top-Torhüter“, bekräftigte Solskjaer, „und er arbeitet daran, bereit zu sein, wenn er spielt. David hatte zehn fantastische Jahre bei ManUnited und er hatte auch vorher Herausforderer.“ Um den spanischen Keeper ranken sich aufgrund der Situation in Manchester erste Abschiedsgerüchte.