Medien: Bayer will Belgien-Juwel Mbamba

Charles Aránguiz wird Bayer Leverkusen spätestens im Sommer verlassen. Der Vertrag des 33-jährigen Chilenen läuft aus, eine Verlängerung ist nicht in Sicht. Die Verantwortlichen der Werkself schauen sich deshalb nach einem neuen Sechser um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen die Leverkusener Interesse an Noah Mbamba vom FC Brügge. Der Poker zwischen dem Bundesligisten und dem belgischen U19-Nationalspieler sei „heiß“. Eine Ablöse würde nicht fällig werden, da auch Mbambas Vertrag ausläuft.

Lese-Tipp

Rolfes äußert sich zu Aránguiz-Gerüchten

Gefeiertes Talent

Der 18-Jährige, der nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern auch im Abwehrzentrum auflaufen kann, gilt in seiner Heimat als großes Talent. Auch deshalb wurde Mbamba in der Vergangenheit bereits bei einigen Branchengrößen des Fußballs gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da sich der Youngster in Brügge aber bislang nicht nachhaltig bei den Profis durchsetzen konnte, würde ihm ein Zwischenschritt in seiner Karriereplanung sicherlich guttun. In der laufenden Saison lief Mbamba erst zweimal in Belgiens erster Liga auf, insgesamt stehen in seiner noch jungen Laufbahn 25 Profispiele zu Buche.

Aus der Bundesliga wurde in der Vergangenheit Borussia Mönchengladbach Interesse nachgesagt, Leverkusen scheint aber die deutlich besseren Karten zu haben.