M’gladbach: Wolf-Abnehmer gefunden?

Borussia Mönchengladbach hat womöglich einen Abnehmer für Bankdrücker Hannes Wolf gefunden. Wie das kroatische Portal ‚24sata.hr‘ berichtet, steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zu Dinamo Zagreb. Demnach fehlt nicht mehr viel bis zur Unterschrift des Österreichers. In Kroatien hat das Transferfenster noch bis zum 8. September geöffnet, die Fohlen haben in den Verhandlungen zum Verkauf also keinen Zeitdruck am heutigen Freitag.

An die Borussia ist Wolf vertraglich nur noch bis 2024 gebunden. Für den Linksfuß hatten die Gladbacher inklusive Leihgebühr elf Millionen Euro hingeblättert. Aufgrund der überschaubaren Einsatzzeiten in den vergangenen zwei Jahren dürfte sich der Transfererlös in Grenzen halten. Nachdem Wolfs Förderer Marco Rose die Borussia verließ, sank er unter den anschließenden Trainern immer wieder in der Hierarchie. In der aktuellen Saison ist er noch ohne Einsatz.