Jan-Christian Dreesen hat sich zur jüngsten Kritik von Joshua Kimmich (31) geäußert. Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ stellt der CEO klar, dass man den Vorgang beim FC Bayern hinter den Kulissen aufarbeiten möchte: „Ich möchte es dabei belassen, wie ich es an anderer Stelle gesagt habe: Wir müssen uns ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden. (…) Wir wollen das Thema intern klären.“

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Zum Kontext: Nach der gestrigen 1:2-Niederlage in der Champions League gegen den OSC Lille attackierte Kimmich die Bayern-Bosse, die seiner Meinung nach nicht fair mit Jamal Musiala (23) umgegangen waren. Die Äußerungen des Leaders sollen bei einigen Verantwortlichen für Irritationen gesorgt haben.