Trotz Kreuzbandriss: BVB verlängert mit Kapitän Can

Borussia Dortmund und Emre Can setzen die Zusammenarbeit fort. Die Schwarz-Gelben verkünden, dass der 32-jährige Kapitän seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert hat.

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Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Emre ist für uns ein wichtiger Bestandteil auf und abseits des Platzes. Wir wissen um seine Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt. Wir werden ihn auf seinem Weg zum Comeback eng begleiten und haben totales Vertrauen, dass er topfit wieder zurückkehren wird.“

Can selbst erklärt: „Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“

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Der Defensiv-Allrounder war 2020 für 25 Millionen Euro fest von Juventus Turin nach Dortmund gewechselt. Insgesamt bestritt Can für den BVB bislang 220 Einsätze (23 Tore, zwölf Vorlagen). Aufgrund eines Ende Februar bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern erlittenen Kreuzbandrisses wird der Rechtsfuß wohl bis in die neue Saison hinein fehlen.

Mit der Verlängerung des verdienten, aber auch umstrittenen Leaders tüten die BVB-Verantwortlichen den nächsten Deal ein. Am Freitagmorgen verlängerte bereits Youngster Luca Reggiani (18), auch Felix Nmecha (25) setzte kürzlich die Unterschrift. Im Kampf um die Verlängerung mit Nico Schlotterbeck (26) macht der BVB zudem Fortschritte. Die Verträge von Julian Brandt (29), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) werden dagegen nicht ausgeweitet.