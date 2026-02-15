Menü Suche
Hoffenheim vor wichtiger Unterschrift

von Lukas Hörster
Vladimir Coufal bekommt von Trainer Christian Ilzer Anweisungen @Maxppp

Die TSG Hoffenheim kann auch in der kommenden Saison auf Vladímir Coufal zählen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der 33-jährige Rechtsverteidiger kurz vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

Coufal war zu Saisonbeginn ablösefrei von West Ham United zum Bundesligisten gewechselt und schlug voll ein. In 22 Ligaspielen gelangen ihm neben einem Tor auch sieben Assists.

