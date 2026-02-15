Hoffenheim vor wichtiger Unterschrift

Die TSG Hoffenheim kann auch in der kommenden Saison auf Vladímir Coufal zählen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der 33-jährige Rechtsverteidiger kurz vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

Coufal war zu Saisonbeginn ablösefrei von West Ham United zum Bundesligisten gewechselt und schlug voll ein. In 22 Ligaspielen gelangen ihm neben einem Tor auch sieben Assists.