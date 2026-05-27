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Weltmeisterschaft

Karl in die WM-Startelf?

von Lukas Hörster
1 min.
Lennart Karl im Einsatz für das DFB-Team @Maxppp

Julian Nagelsmann hat sich zu seinen Plänen mit Youngster Lennart Karl bei der WM geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz lobte der Bundestrainer: „Sein Auftakt bei uns war außergewöhnlich gut, er hat sehr schnell nachhaltig Eindruck hinterlassen. Er hat große Stärken zentral und rechts am Flügel, er kann beides sehr gut spielen.“

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Sollte Lennart Karl bei der WM in der deutschen Startelf stehen?
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Und weiter: „Ob er dann von Anfang spielt oder nicht, besprechen wir erstmal mit ihm. Und das muss er dann auch erstmal zeigen auf dem Platz, wie bereit er ist für die jeweilige Rolle.“ Tatsächlich scheint in Nagelsmanns Wunschelf der Platz auf dem rechten Flügel noch vakant. Kandidaten sind neben Karl auch Leroy Sané, Jamie Leweling und Kai Havertz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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