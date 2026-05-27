Karl in die WM-Startelf?

Julian Nagelsmann hat sich zu seinen Plänen mit Youngster Lennart Karl bei der WM geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz lobte der Bundestrainer: „Sein Auftakt bei uns war außergewöhnlich gut, er hat sehr schnell nachhaltig Eindruck hinterlassen. Er hat große Stärken zentral und rechts am Flügel, er kann beides sehr gut spielen.“

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Sollte Lennart Karl bei der WM in der deutschen Startelf stehen? Ja, er ist schon gut genug Nein, andere sind besser Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Und weiter: „Ob er dann von Anfang spielt oder nicht, besprechen wir erstmal mit ihm. Und das muss er dann auch erstmal zeigen auf dem Platz, wie bereit er ist für die jeweilige Rolle.“ Tatsächlich scheint in Nagelsmanns Wunschelf der Platz auf dem rechten Flügel noch vakant. Kandidaten sind neben Karl auch Leroy Sané, Jamie Leweling und Kai Havertz.