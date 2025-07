Köln: Heintz „will nicht, dass es vorbei ist“

Geht es nach Dominique Heintz, wird der Innenverteidiger auch über die kommende Saison hinaus für den 1. FC Köln auflaufen. Im Interview mit dem ‚Express‘ betont der 31-Jährige, dass Sportdirektor Thomas Kessler und er ganz genau wissen, „was wir aneinander haben“. Man werde sich bezüglich einer Vertragsverlängerung zu gegebener Zeit „zusammensetzen und das Ganze in Ruhe besprechen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2026 läuft das derzeit gültige Arbeitspapier des Linksfußes noch. Aufgrund seines bereits gehobenen Fußballeralters liegt auch ein Ende der Karriere nicht mehr in weiter Ferne. Aktuell will Heintz davon aber nichts wissen: „Ich will nicht, dass es in zwei Jahren vorbei ist, dafür bin ich einfach viel zu fit.“ Auf die Frage, ob der FC seine letzte Station sein wird, entgegnet der beinharte Abwehrspieler: „Natürlich kann ich mir das vorstellen, aber aktuell denke ich noch nicht über mein Karriereende nach.“