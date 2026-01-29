Menü Suche
Millionen-Ablöse: Mainz-Stürmer im Winter weg?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Arnaud Nordin im Mainz-Trikot @Maxppp

Arnaud Nordin (27) sitzt womöglich auf gepackten Koffern. Einige Vereine sind sehr daran interessiert, den Angreifer im Winter vom FSV Mainz 05 loszueisen, berichtet ‚Sky‘. Stade Brest sei sogar dazu bereit, rund zwei Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch zu legen, der Bundesligist gebe sich damit aber nicht zufrieden.

Darüber hinaus präferiere Nordin nach aktuellem Stand der Dinge eigentlich nicht, in seine Heimat zurückzukehren. Vor einem Jahr war der frühere U-Nationalspieler für eine Million Euro vom HSC Montpellier zu den Rheinhessen gekommen. Einen Stammplatz konnte er sich in Mainz, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht, bislang nicht ergattern.

