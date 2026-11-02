Nach zweieinhalb Jahren ist Kosta Runjaic bei Udinese Geschichte. Nach nur fünf Punkten aus den ersten zehn Partien wurde der 55-Jährige von seinen Aufgaben entbunden. Laut Fabrizio Romano übernimmt Paolo Zanetti das Traineramt.

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Runjaic ist in Deutschland unter anderem als Trainer von 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Darmstadt 98 in Erscheinung getreten. Bei Udinese hat er unter anderem David Alaba (34) seit dem vergangenen Sommer trainiert. Die Bayern-Legende fehlt derzeit mit einer Wadenverletzung.