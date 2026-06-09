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Bundesliga

Gespräche laufen: Bayern-Talent vor dem Absprung

Dem FC Bayern ist es gelungen, in den vergangenen Jahren immer mehr Talente bei den Profis zu integrieren oder ihnen über Leihgeschäfte wichtige Spielzeit zu verschaffen. Dennoch ist es nicht jedem der Durchbruch beim deutschen Rekordmeister vergönnt.

von Dominik Schneider - Quelle: bold.dk
1 min.
Christoph Freund im Porträt @Maxppp

Die Liste der jungen Spieler, die beim FC Bayern zu Profis ausgebildet wurden, ist in den vergangenen Monaten und Jahren durchaus länger geworden. Auch Jonathan Asp Jensen gehört zu diesem illustren Kreis. Doch der 20-Jährige hat an der Säbener Straße keine Zukunft mehr. Jetzt bringt sich ein italienischer Topklub in Stellung.

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Das dänische Portal ‚Bold.dk‘ berichtet, dass Lazio Rom Kontakt zum Mittelfeldspieler aufgenommen hat, um über einen Wechsel nach Italien zu sprechen. Dem Bericht zufolge sind die Verantwortlichen des Serie A-Klubs beeindruckt von Asp Jensens Leistungen in der vergangenen Spielzeit. Bei den Bayern spielt der junge Kicker keine Rolle mehr in den Planungen.

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Der Austausch zwischen Lazio und den Beratern des 1,82 Meter großen Dänen lief positiv, heißt es. Eine endgültige Einigung liegt aber noch nicht vor. Auch mit den Münchnern Funktionären hat es wohl schon Gespräche gegeben.

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Vereine aus der Bundesliga, aus Frankreich und aus Portugal sollen die Fühler ebenfalls ausgestreckt haben, berichtete zuletzt die ‚Bild‘. Laut ‚Bold.dk‘ gibt es auch Interesse aus der Schweiz. Da Asp Jensen die vergangene Saison erfolgreich per Leihe bei den Grasshoppers Zürich (40 Spiele, neun Tore, sechs Assists) verbrachte, ist das wenig verwunderlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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