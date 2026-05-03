United: Fernandes mit Treuebekenntnis

Bruno Fernandes hat sich in einem Interview über einstige Abschiedsgedanken und die aktuelle Situation von Manchester United geäußert. Gegenüber ‚Sky Sports‘ versichert der 31-jährige Portugiese: „Ich hätte vor zwei, drei Jahren wechseln können oder auch in der vergangenen Saison. Ich schätze es aber sehr, bei Manchester United zu spielen und ich denke, hier erfolgreich zu sein, ist etwas, was ich nirgendwo anders so erleben kann. Die Freude und alles, was ich von diesem Klub bekomme, würde ich nirgendwo anders bekommen. Ich weiß, wie leidenschaftlich die Fans sind. Ich möchte ein Teil davon sein und meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

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Seit seinem Wechsel von Sporting Lissabon 2020 läuft der Mittelfeldstratege für die Red Devils auf. Damals wechselte der 87-fache Nationalspieler für 65 Millionen Euro in die Premier League. Seither bringt es der Rechtsfuß auf 323 Pflichtspiele für United, in denen er auf jeweils 106 Tore und Vorlagen kommt. Vertraglich ist der Offensivspieler noch bis zum kommenden Jahr an den englischen Rekordmeister gebunden.