Higuaín in Miami eingetroffen

Gonzalo Higuaín wird in Kürze als Neuzugang bei Inter Miami präsentiert. Klubbesitzer Jorge Mas begrüßte den Mittelstürmer am heutigen Freitag persönlich am Flughafen. Beim MLS-Klub aus Florida winkt Higuaín ein gut dotierter Zweijahresvertrag.

Seinen Kontrakt bei Juventus Turin löste der 32-jährige Argentinier zuvor auf, eine Ablöse müssen die Amerikaner also nicht hinblättern. In 149 Spielen für Juve schoss Higuaín 66 Tore.