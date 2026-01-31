Menü Suche
Köln bietet Millionen für neuen Sechser

Der 1. FC Köln will noch Verstärkung für das defensive Mittelfeld holen und hat dabei Silas Andersen ins Auge gefasst. Ein erstes offizielles Angebot wurde bereits unterbreitet.

von Daniel del Federico - Quelle: Tipsbladet.dk
1 min.
Silas Andersen im Einsatz für BK Häcken @Maxppp

Der 1. FC Köln zeigt großes Interesse an Silas Andersen. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, haben die Kölner dem BK Häcken ein Angebot in Höhe von vier Millionen Euro für den 21-Jährigen unterbreitet. Der schwedische Erstligist lehnte die Offerte jedoch umgehend ab und fordert demnach mindestens sieben Millionen Euro.

Der Effzeh ist im Werben um den Dänen nicht allein: Die Glasgow Rangers scheiterten ebenfalls mit einem Angebot in ähnlicher Höhe, und auch der FC Kopenhagen hat den Mittelfeldspieler auf dem Schirm. Aktuell ist noch unklar, ob der Bundesligist seine Offerte aufbessern wird. Möglicherweise müsste man in der Domstadt bis zum Sommer warten, um die geforderte Summe stemmen zu können.

Andersen war erst im vergangenen Winter vom FC Utrecht nach Schweden gewechselt. Der BK Häcken zahlte damals eine Million Euro für den dänischen U21-Nationalspieler, der in der Jugend auch schon bei Inter Mailand kickte, und stattete ihn mit einem Vertrag bis Dezember 2028 aus.

