Zwei brandheiße Bundesliga-Gerüchte

Knapp zwei Wochen nach Schließung des Wintertransfermarkts ist der Blick der Klubverantwortlichen längst auf die Kaderplanungen für die kommende Saison gerichtet. Innerhalb der Bundesliga kündigen sich einige interessante Deals an.

Grischa Prömel gegen Jean-Mattéo Bahoya @Maxppp

Grischa Prömel (31) gehört aufgrund seines auslaufenden Vertrags zu den heißesten Eisen auf dem Sommermarkt. Die TSG Hoffenheim hat die Hoffnungen auf eine Verlängerung zwar nicht aufgegeben, mehr und mehr kristallisiert sich allerdings ein Transfer innerhalb der Bundesliga heraus.

Berichten zufolge hat der torgefährliche Mittelfeldfeldspieler dem VfB Stuttgart bereits seine Wechselbereitschaft signalisiert. Zudem liegt Prömel von den Schwaben ein lukratives Angebot vor, entschieden scheint der Poker aber noch nicht, schließlich liegen neben dem FC Sevilla auch der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf der Lauer.

Deutlich teurer wäre Rocco Reitz (23) von Borussia Mönchengladbach. Per Ausstiegsklausel, die je nach Quelle auf 20 bis 28 Millionen Euro taxiert wird, ist der Dauerbrenner aus seinem bis 2028 datierten Kontakt herauszukaufen. Und Leipzig hat sich für eine Zusammenarbeit längst in Stellung gebracht.

R. Reitz Mittelfeldspieler - 23 Jahre Logo Borussia VfL Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Deutschland Deutschland #27 Rocco Reitz
Tore 2
Gespielte Spiele 33
Gehalt/Monat 140 K€

In Gladbach zweifelt dem ‚kicker‘ zufolge deshalb wohl niemand mehr daran, dass das Eigengewächs im Anschluss an die Saison den Abflug macht. Die Sachsen würden die Ablöse jedoch gerne ein wenig drücken, ob sich die Fohlen, denen hohe Einnahmen durch Spielerverkäufe gut zu Gesicht stehen, auf etwaige Verhandlungen einlassen?

