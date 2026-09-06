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Offiziell Serie A

Neuer Deal für Inter-Star Esposito

von Tobias Feldhoff - Quelle: inter.it
Pio Esposito hat zugeschlagen @Maxppp

Inter Mailand und Eigengewächs Pio Esposito binden sich langfristig aneinander. Der neue Vertrag des 21-jährigen Mittelstürmers läuft bis 2032.

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Esposito schnürt bereits seit 2014 die Schuhe für die Nerazzurri, mit Ausnahme von zwei Leihjahren bei Spezia Calcio. Insgesamt kommt der neunfache Nationalspieler bislang auf zwölf Treffer in 53 Partien für Inter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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