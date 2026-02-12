Müller fast in Leverkusen gelandet

Reiner Calmund hätte Thomas Müller 2009 fast zu Bayer Leverkusen geholt. „Zu Thomas habe ich in der Tat ein ganz besonderes Verhältnis, den hätte ich fast mal nach Leverkusen vermittelt“, so der frühere Fußball-Funktionär im Gespräch mit ‚Absolut Fussball‘.

Letztlich sei der Deal aber am Veto von Louis van Gaal gescheitert. Zur Erinnerung: Der Niederländer holte Müller damals aus der zweiten Mannschaft zu den Profis. „‚Der wird bei mir immer spielen‘, bellte er mir auf seine bekannt charmante Art ins Gesicht“, erinnert sich Calmund. Der Rest ist Geschichte. Müller entwickelte sich zu einem der wichtigsten Bayern-Stars aller Zeiten. Mittlerweile läuft der 36-jährige Weltmeister von 2014 für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS auf.