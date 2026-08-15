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Premier League

60 Millionen: Chelseas Neto mit neuem Klub einig

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Enzo Fernández und Pedro Neto jubeln @Maxppp

Pedro Neto zieht es in die Wüste. Laut Transferinsider Sacha Tavolieri ist sich der Angreifer des FC Chelsea mit Al Hilal einig. Der Klub aus Saudi-Arabien muss jetzt noch eine Übereinkunft mit den Londonern erzielen.

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Chelsea soll offen sein für einen Verkauf des 26-jährigen Portugiesen (30 Länderspiele), die Forderung betrage rund 60 Millionen Euro. Dieselbe Summe hatten die Blues vor zwei Jahren an die Wolverhampton Wanderers gezahlt. Für Chelsea sammelte Neto in 103 Spielen 19 Tore und 19 Scorerpunkte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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