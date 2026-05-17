Kapitän verlässt Benfica

Die Zeit von Nicolás Otamendi bei Benfica Lissabon endet in wenigen Wochen. Der portugiesische Traditionsklub teilt mit, dass der 38-jährige Argentinier nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni den Verein verlässt.

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Nach sechs Jahren bei den Adlern verlässt der Kapitän das Schiff. Otamendi war am Gewinn einer Meisterschaft, eines Ligapokals und zweier Supercups beteiligt. Dem Vernehmen nach wird der Innenverteidiger nach der Weltmeisterschaft nach Argentinien zurückkehren und bei River Plate unterzeichnen.