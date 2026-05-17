Menü Suche
Kommentar
Offiziell Liga Portugal Bwin

Kapitän verlässt Benfica

von Dominik Schneider - Quelle: benfica.pt
Nicolas Otamendi freut sich @Maxppp

Die Zeit von Nicolás Otamendi bei Benfica Lissabon endet in wenigen Wochen. Der portugiesische Traditionsklub teilt mit, dass der 38-jährige Argentinier nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni den Verein verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach sechs Jahren bei den Adlern verlässt der Kapitän das Schiff. Otamendi war am Gewinn einer Meisterschaft, eines Ligapokals und zweier Supercups beteiligt. Dem Vernehmen nach wird der Innenverteidiger nach der Weltmeisterschaft nach Argentinien zurückkehren und bei River Plate unterzeichnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Benfica
Nicolás Otamendi

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert