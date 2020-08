Bayer-Flirt Badiashile: United beißt auf Granit

Bei der AS Monaco hat mit Trainer Niko Kovac ein Umdenken bezüglich eines Verkaufs von Benoît Badiashile. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben die Monegassen eine Offerte von Manchester United in Höhe von 25 Millionen Euro abgelehnt. Ein Angebot in derselben Größenordnung gab nach FT-Informationen auch Bayer Leverkusen für den 19-jährigen Innenverteidiger ab. ‚RMC‘ erwartet, dass die Werkself eine weitere Offerte einreichen wird.

Im Fürstentum wäre man einer vereinsnahen Quelle zufolge aber nur bereit, Badiashile bei einem „unwiderstehlichen“ Angebot ziehen zu lassen. Das Abwehrjuwel ist noch bis 2024 an den Klub gebunden und Kovac soll den Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, alle Angebote für den jungen Franzosen abzulehnen. Im Duell gegen Stade Reims am ersten Spieltag der Ligue 1 stand Badiashile in Monacos Startelf und erzielte den Treffer zum 2:2-Endstand.