Bellingham verärgert Tuchel | Italien droht Super-GAU

Respektloser Bellingham

Zwischen Thomas Tuchel und Jude Bellingham herrscht nicht das beste Verhältnis. Nachdem der Mittelfeldspieler von Englands Nationaltrainer bei der vergangenen Länderspielreise nicht berücksichtigt wurde, ist er dieses Mal zwar wieder Teil des Aufgebots, reibungslos läuft der Lehrgang allerdings nicht ab.

Beim 2:0-Sieg gegen Albanien beschwerte sich der 22-Jährige massiv über seine Auswechslung in der 84. Minute. Ein Umstand, der Tuchel sauer aufstieß, wie er nach dem Spiel durchblicken ließ: „Verhalten ist entscheidend, ebenso wie der Respekt gegenüber den Mitspielern, die eingewechselt werden. Sein Freund steht an der Seitenlinie und wartet. Man muss das annehmen, respektieren und weitermachen.“ Die beiden werden wohl keine besten Freunde mehr.

Nicht schon wieder

Italien ist eine stolze Fußballnation. Abgesehen Deutschland und Rekordweltmeister Brasilien konnte keine Mannschaft den begehrten Pokal so oft in die Höhe stemmen wie die Squadra Azzurra. Doch die vergangenen zwei Turniere fanden ohne die Italiener statt. Und auch mit der WM 2026 sieht es alles andere als gut aus. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Norwegen muss man den Umweg über die Playoffs gehen.

Zuhause ist man mit den Nerven am Ende. „In der Nationalmannschaft spielt jeder schlechter“, echauffiert sich die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ beschreibt den Auftritt als „Totalkatastrophe.“ Trainer Gennaro Gattuso schämt sich für die Darbietung: „Wir entschuldigen uns bei den Fans für die vier Gegentore, es ist ein hartes Ergebnis.“ Findet die WM 2026 etwa erneut ohne Italien statt?