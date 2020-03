Kondogbia nach London?

Geoffrey Kondogbia könnte seine Zelte beim FC Valencia im Sommer abbrechen. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge zeigt Tottenham Hotspur Interesse am 27-jährigen Mittelfeldspieler. Chef-Scout Steve Hitchen sei demnach ein großer Bewunderer des zentralafrikanischen Nationalspielers.

Bis 2022 ist Kondogbia noch an die Fledermäuse gebunden. Beim spanischen Erstligisten zählt der Sechser zu den Leistungsträgern. Vor knapp zwei Jahren hatte Valencia 22 Millionen Euro für Kondogbia an Inter Mailand überwiesen. Günstig zu haben ist der gebürtige Franzose also wohl nicht.