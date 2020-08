Schalke-Flirt Weissman zieht es zu Ronaldo

Der FC Schalke 04 muss sich eine mögliche Verpflichtung von Shon Weissman wohl abschminken. Dem spanischen Journalisten Guillem Balague zufolge zieht es den 24-jährigen Angreifer zu Ronaldo-Klub Real Valladolid. Die brasilianische Fußballlegende sei ein großer Fan des Israelis, der momentan noch beim Wolfsberger AC unter Vertrag steht.

Laut Balague wird Weissman am heutigen Sonntag nach Spanien reisen und zu Beginn der kommenden Woche einen Vertrag unterzeichnen. Die Schalker ihrerseits sind auf der Suche nach einem torgefährlichen neuen Angreifer, der zudem bezahlbar ist. Weissman mit seinen 37 Treffern in 40 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison wäre deshalb eine passende Option gewesen.

