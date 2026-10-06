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Ligue 1

Mbappé bei Fenerbahce angeboten

von Martin Schmitz - Quelle: Fanatik
Ethan Mbappé im Trikot des OSC Lille @Maxppp

Ethan Mbappé könnte seine Karriere in der Süper Lig fortsetzen. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, wurde der 19-jährige Bruder von Topstar Kylian Mbappé (27/Real Madrid) von Beratern bei Fenerbahce angeboten. Die Gelb-Blauen wollen im Winter ihren Kader verstärken und nehmen dafür besonders ausländische Spieler ins Visier, die unter 23 sind und damit nicht unter die Ausländerquote fallen.

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Ethan Mbappé befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr beim OSC Lille. In der laufenden Saison kam der Flügelstürmer zwar in allen fünf Ligue 1-Partien zum Einsatz (ein Tor), derzeit sieht es laut Bericht allerdings nicht nach einer Verlängerung aus.

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