Morata widersetzt sich Juve | Reals Prioritäten heißen Mbappé & Haaland

Bekommt Morata seinen Willen?

Álvaro Morata geht offenbar auf Konfrontationskurs mit seinem Arbeitgeber Juventus Turin. Die Alte Dame hat sich klar gegen einen Abgang ihres Mittelstürmers positioniert, doch wie auf der Titelseite der ‚Sport‘ zu lesen ist, will der 29-Jährige seinen Wechsel zum FC Barcelona „erzwingen“. Auf katalanischer Seite wiederum bleibt Blaugrana-Coach Xavi hartnäckig und „besteht auf Morata“. Können die beiden noch für die Kehrtwende sorgen?

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinícius im Wartezimmer

„Ich bleibe lieber bei Real Madrid“. Angesichts dieser klaren Präferenz von Vinícius Júnior (21) ist eine Kehrtwende beim Brasilianer hingegen nicht zu erwarten. Im Wissen um den Spielerwunsch müssen sich die Königlichen keine großen Sorgen um die anvisierte Verlängerung machen und können das Thema getrost aufschieben. Die „Vereinbarung mit Vinícius“ sieht laut der ‚Marca‘ vor, die Gespräche erst im Juni zu forcieren – Priorität haben für Real zunächst die Verpflichtungen von Kylian Mbappé (23) und Erling Haaland (21).

Milan kämpft um den Scudetto

In der Serie A ist der AC Mailand dank eines 3:1 gegen die AS Rom bis auf einen Punkt an den führenden Stadtrivalen Inter herangerückt. Die Mannen um Zlatan Ibrahimovic zeigten eine überzeugende Leistungen gegen die von José Mourinho trainierten Giallorossi. Zurecht nennt die ‚Tuttosport‘ die Rossoneri „Anwärter auf den Scudetto“. Inter allerdings, dies sei angemerkt, wird die coronabedingt abgebrochene Partie gegen den FC Bologna noch nachholen.