Streit eskaliert: Jagt United Ronaldo vom Hof?

Cristiano Ronaldo steuert auf ein unrühmliches Ende bei Manchester United zu. Der sonst auf höchste Professionalität bedachte Portugiese präsentiert sich in den zurückliegenden Wochen von seiner schlechtesten Seite. Beim fünffachen Ballon d’Or-Gewinner reiht sich ein Affront an den nächsten.

Die jüngste Entgleisung am Mittwoch während der Partie gegen Tottenham Hotspur (2:0) scheint das Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht zu haben. CR7 verließ in den Schlussminuten der Partie das Stadioninnere, obwohl noch die Möglichkeit bestand, ihn einzuwechseln.

Die Red Devils verkündeten daraufhin am gestrigen Donnerstag die vorübergehende Suspendierung des 37-Jährigen. Dieser meldete sich wenige Stunden später via Instagram zu Wort und zeigte wenig Einsicht. „Dem Druck nachzugeben“, sei für ihn „keine Option. Das war sie nie.“

Wird Ronaldo verschenkt?

Viele Optionen bleiben United ebenfalls nicht mehr. Der britischen Morgenzeitung ‚i‘ zufolge will der Manchester-Klub den von Ronaldo angerichteten Schaden in Grenzen halten und wäre notfalls sogar bereit, den Superstar im Januar ablösefrei ziehen zu lassen.

Ein halbes Jahr vor Ronaldos Vertragsende am Old Trafford ist nicht zu erwarten, dass ein Interessent Unsummen auf den Tisch legt. Sollte Agent Jorge Mendes keinen Abnehmer für den Weltstar auftreiben können, was bereits im Sommer schon der Fall war, ist eine Auflösung des bis Sommer 2023 datierten Vertrags wohl unausweichlich. Der Jahreswechsel dürfte für beide Seiten nicht früh genug kommen.