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Offiziell Serie A

Coutinho hat unterschrieben

von Lukas Hörster
1 min.
Philippe Coutinho bei Vasco da Gama @Maxppp

Philippe Coutinho schließt sich dem FC Santos an. Wie der brasilianische Traditionsverein mitteilt, hat der 34-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis Ende des Jahres unterschrieben. Seit seiner Vertragsauflösung bei Vasco da Gama im Februar war er vereinslos.

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In Europa spielte Coutinho unter anderem für die Großklubs Inter Mailand, FC Liverpool, FC Barcelona und Bayern München. Im Laufe seiner Karriere wurden insgesamt 180 Millionen Euro Ablöse für den Zauberfuß gezahlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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