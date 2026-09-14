Philippe Coutinho schließt sich dem FC Santos an. Wie der brasilianische Traditionsverein mitteilt, hat der 34-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis Ende des Jahres unterschrieben. Seit seiner Vertragsauflösung bei Vasco da Gama im Februar war er vereinslos.

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PHILIPPE COUTINHO É DO SANTOS! 🎩⚪⚫



O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. Com reconhecida qualidade técnica e visão de jogo, além de carreira vencedora na Europa e na Seleção Brasileira, o meia chega ao Peixe com… pic.twitter.com/Jd77ZjiH8G — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

In Europa spielte Coutinho unter anderem für die Großklubs Inter Mailand, FC Liverpool, FC Barcelona und Bayern München. Im Laufe seiner Karriere wurden insgesamt 180 Millionen Euro Ablöse für den Zauberfuß gezahlt.