Vorfreude auf Frankreich - Deutschland | CR7 vor Abschied

EM-Toppartie im Fokus

Die Begegnung zwischen Frankreich und Deutschland erzeugt europaweit Aufmerksamkeit. In München können beide Nationen den Grundstein für ein gutes Turnier legen. Die ‚L’Équipe‘ titelt „Der erste Schluck Bier“ und schürt Vorfreude auf das Auftaktspiel. In Deutschland ist die Erwartungshaltung nach dem miserablen Abschneiden 2018 groß: „Jogi, wir wollen ein neues Sommermärchen“, fordert die ‚Bild‘ vom Bundestrainer und weckt Erinnerungen an die Heim-WM 2006. In Spanien sieht man sogar ein vorgezogenes Endspiel: „Ein Finale zum Anfang“, heißt es in der ‚Marca‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ freut sich ebenfalls auf das Spitzenduell: „Von Mbappé bis Neuer, ein Aufeinandertreffen der Giganten.“

Spanische Presse mit Kritik an Luis Enriqué

„Alles schön und gut, aber keine Tore“, fasst die ‚Marca‘ das torlose Remis der Spanier gegen Schweden zusammen. Damit bringt die Tageszeitung das Spiel auf den Punkt. La Furia Roja schaffte es nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Das erkennt auch die ‚as‘ auf der Titelseite: „Belagerung ohne Ziel.“ So sah es zeitweise aus, wenn die technisch beschlagenen Fußballer aus Spanien den Ball um den Strafraum der Schweden zirkulieren ließen. Álvaro Morata sieht sich aufgrund mangelnder Effektivität genauso Kritik ausgesetzt wie Luis Enriqué. Der Trainer brachte Gerard Moreno eine Viertelstunde vor Schluss. Für die Presse war das zu spät. ‚Super Deporte‘ attestierte dem Spieler vom FC Villarreal „viel mehr Lust“ als Morata und fordert einen Startelfeinsatz des Stürmers in der nächsten Begegnung.

Hat sich CR7 schon verabschiedet?

In Italien beherrscht mal wieder Cristiano Ronaldo die Schlagzeilen. Der portugiesische Superstar soll sich angeblich schon in Turin von seinen Mitspielern bei Juve verabschiedet haben. Fragen dazu beantwortet der Stürmer keine. Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt von einem unterkühlten Verhältnis zu Juventus. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt Paris St. Germain und Manchester United als mögliche Ziele für CR7. Das Thema wird die Fußballwelt mit Sicherheit noch den Sommer über begleiten.