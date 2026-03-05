Überraschung: Alli im Spurs-Training

Dele Alli ist auf den Trainingsplatz von Tottenham Hotspur zurückgekehrt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, darf der 29-jährige Mittelfeldspieler bei seinem ehemaligen Verein als Free Agent am Individualtraining mitwirken, während er einen neuen Klub sucht. Seit seinem Abgang bei Como 1907 im September ist Alli vereinslos. An ein frühes Karriereende denkt er jedoch nicht, wie der Engländer erst kürzlich verkündet hat.

Zwischen 2015 und 2022 war Alli für die Spurs aufgelaufen. In 269 Spielen erzielte der trickreiche Offensivspieler 67 Tore und bereitete 59 weitere vor. Im Anschluss fand der 37-malige Nationalspieler jedoch keine neue fußballerische Heimat, konnte sich weder beim FC Everton noch bei Besiktas oder Como nachhaltig durchsetzen. In den kommenden Wochen will Alli sich in Nordlondon fit halten und für weitere Aufgaben empfehlen.