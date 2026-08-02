21-Millionen-Stürmer Latte Lath vollzieht Bundesliga-Wechsel

Union Berlin holt Verstärkung für die Offensive an Bord. Die Eisernen verpflichten Mittelstürmer Emmanuel Latte Lath (27) auf Leihbasis von Atlanta United. Der MLS-Klub teilt mit, dass Union während des Gastspiels das komplette Gehalt übernimmt und der Leihvertrag darüber hinaus eine Kaufoption beinhaltet.

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Willkommen in Köpenick, Emmanuel Latte #Lath!



Der ivorische Stürmer wechselt auf Leihbasis von Atlanta United zum 1. FC Union Berlin und bringt internationale Erfahrung aus Italien, der Schweiz, England, den USA sowie der Nationalmannschaft der Côte d‘Ivoire mit.



Eisern, … pic.twitter.com/UIYLTczzzH — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 2, 2026

Der bei Atalanta Bergamo ausgebildete Rechtsfuß war im Februar 2025 noch für rund 21 Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Nordamerika gewechselt. Wirklich erfolgreich gestaltete sich die Liaison nicht, für Atlanta markierte Latte Lath insgesamt elf Tore und vier Vorlagen in 48 Einsätzen. Nun will sich der Ivorer (vier Länderspiele) in der Bundesliga beweisen.

Latte Lath erklärt: „Die Gespräche mit Union waren von Anfang an sehr positiv, zudem habe ich die Atmosphäre an der Alten Försterei bereits erleben dürfen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen und die Unterstützung der Fans zu spüren. Die Bundesliga ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.“

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Union-Boss Horst Heldt sagt über den Neuzugang: „Mit seinem Tempo, seiner Mentalität und seinem Torinstinkt passt er sehr gut zu dem Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben. Er bringt Eigenschaften mit, die unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben werden und wir sind daher überzeugt, dass er sich mit seiner Art schnell in unsere Mannschaft einfügen wird.“