Menü Suche
Kommentar 4
Offiziell Bundesliga

21-Millionen-Stürmer Latte Lath vollzieht Bundesliga-Wechsel

Emmanuel Latte Lath geht in der kommenden Saison in der Bundesliga auf Torejagd. Der Ivorer schließt sich leihweise Union Berlin an.

von Fabian Ley - Quelle: fc-union-berlin.de | atlutd.com
1 min.
Emmanuel Latte Lath gibt einen kräftigen Schuss ab @Maxppp

Union Berlin holt Verstärkung für die Offensive an Bord. Die Eisernen verpflichten Mittelstürmer Emmanuel Latte Lath (27) auf Leihbasis von Atlanta United. Der MLS-Klub teilt mit, dass Union während des Gastspiels das komplette Gehalt übernimmt und der Leihvertrag darüber hinaus eine Kaufoption beinhaltet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der bei Atalanta Bergamo ausgebildete Rechtsfuß war im Februar 2025 noch für rund 21 Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Nordamerika gewechselt. Wirklich erfolgreich gestaltete sich die Liaison nicht, für Atlanta markierte Latte Lath insgesamt elf Tore und vier Vorlagen in 48 Einsätzen. Nun will sich der Ivorer (vier Länderspiele) in der Bundesliga beweisen.

Latte Lath erklärt: „Die Gespräche mit Union waren von Anfang an sehr positiv, zudem habe ich die Atmosphäre an der Alten Försterei bereits erleben dürfen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen und die Unterstützung der Fans zu spüren. Die Bundesliga ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Union-Boss Horst Heldt sagt über den Neuzugang: „Mit seinem Tempo, seiner Mentalität und seinem Torinstinkt passt er sehr gut zu dem Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben. Er bringt Eigenschaften mit, die unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben werden und wir sind daher überzeugt, dass er sich mit seiner Art schnell in unsere Mannschaft einfügen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Major League Soccer
Union Berlin
Atlanta United
Emmanuel Latte Lath

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Atlanta United Logo Atlanta United
Emmanuel Latte Lath Emmanuel Latte Lath
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert