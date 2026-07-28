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Ligue 1

Medizincheck: Monaco holt 30-Millionen-Stürmer

von Lukas Weinstock - Quelle: L’Équipe
Matthis Abline jubelt @Maxppp

Matthis Abline geht künftig wieder in der ersten französischen Liga auf Torejagd. Laut der ‚L’Équipe‘ wird der 23-Jährige am morgigen Mittwoch den Medizincheck absolvieren, um den Wechsel zur AS Monaco unter Dach und Fach zu bringen. Besteht er diesen, fließen rund 30 Millionen Euro an den FC Nantes.

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Im Fürstentum winkt Abline ein Fünfjahresvertrag. Eintracht Frankfurt wurde im vergangenen Sommer mit dem französischen Stürmer in Verbindung gebracht, ein Transfer kam jedoch nicht zustande.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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