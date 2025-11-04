Winter-Transfers: Wolfsburg bläst zum Angriff

Der VfL Wolfsburg wäre im Winter in der Lage, durch Korrekturen am Kader auf die sportliche Talfahrt zu reagieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen den Niedersachsen für die kommende Transferperiode ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, um den Klassenerhalt zu sichern.

Der aktuelle Kader erfüllt bis dato die sportlichen Erwartungen nicht, Trainer Paul Simonis und die sportlichen Verantwortlichen stehen vor dem Aus. Gegenüber dem Fachmagazin droht Aufsichtsratsboss Sebastian Rudolph daher: „Sollten wir als Verein zum Ergebnis kommen, dass wir Konsequenzen ziehen müssen, tun wir dies.“ Die wohl letzte Bewährungsprobe erhält Simonis am Freitag (20:30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen.