DFL oder Bayern: Dreesen-Poker läuft

In welcher Funktion wird Bayern Münchens Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen künftig tätig sein? Zur Debatte stehen ein Verbleib in München als Nachfolger von Vorstandsboss Oliver Kahn oder ein Wechsel in die Geschäftsführung der DFL. Der Ligaverband hat laut ‚Sport1‘ schon konkrete Schritte eingeleitet und Verhandlungen mit seinem Präsidiumsmitglied aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Redaktion des TV-Senders berichtet, würde Dreesen bei der DFL deutlich mehr verdienen als beim Rekordmeister. Für einene Verbleib an der Säbener Straße hingegen spräche die Verbundenheit zum langjährigen Arbeitgeber. Seit 2013 leitet der 55-Jährige die Bayerns Finanzabteilung, wird dieses Amt aber sicher niederlegen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Hernández wieder im Mannschaftstraining