Überragende Doppelsechs: Die WM-Elf der Niederlande

Ronald Koeman trainiert die Niederlande schon in zweiter Amtszeit und geht in den USA, Kanada und Mexiko seine dritte WM an – allerdings die erste als Trainer. Der 63-Jährige setzt dabei auf die heilige 4-3-3-Grundordnung.

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Obwohl Jurriën Timber vom englischen Meister FC Arsenal ausfällt, kann Koeman auf eine stabile Viererkette setzen: Denzel Dumfries wechselt nach der WM zu Real Madrid und auch Micky van de Ven (Tottenham) und Jan van Hecke (Brighton & Hove Albion) wollen sich in Amerika für höhere Aufgaben empfehlen. Angeführt werden Team und insbesondere Defensivverbund nach wie vor von Virgil van Dijk (FC Liverpool).

Im Mittelfeld bietet Oranje eine potenziell bärenstarke Doppelsechs mit Frenkie de Jong (FC Barcelona) und Ryan Gravenberch (FC Liverpool) auf, davor wirbelt Allrounder Tijjani Reijnders (Manchester City).

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Offensiv ruhen die Hoffnungen auf Liverpools Cody Gakpo, der sich bei den vergangenen Turnieren als verlässlicher Torschütze erwies. Donyell Malen spielte eine überragende Rückrunde als Mittelstürmer für die AS Rom, erzielte 14 Tore in 18 Ligaspielen. Zumindest bis Memphis Depay (Corinthians São Paulo) wieder voll einsatzfähig ist, darf Malen sich auch für die Elftal als Neuner beweisen. Rechts will sich Crysencio Summerville nach dem Abstieg mit West Ham United für einen neuen Klub empfehlen.

Der WM-Kader der Niederlande

So könnten die Niederlande spielen