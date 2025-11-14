Menü Suche
Bittere Pille für Kölns Telle

von Dominik Schneider - Quelle: Express
Neo Telle im Einsatz für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln @Maxppp

Für Neo Telle wird offenbar spätestens im Sommer beim 1. FC Köln Schluss sein. Nach ‚Express‘-Informationen hat der 20-jährige Innenverteidiger nach Ablauf seines Vertrags am Ende der Saison keine Zukunft mehr am Geißbockheim.

Im internen Ranking wurde Telle inzwischen durchgereicht. Nachdem der junge Abwehrspieler in der vergangenen Saison in drei Einsätzen Profiluft schnuppern durfte, gehört er mittlerweile sogar nicht mehr zu den Stammkräften in Kölns Regionalliga-Team.

