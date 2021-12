Klopp: „Sehr gute Gespräche“ mit Salah

Jürgen Klopp hat sich zu den laufenden Vertragsgesprächen mit Mohamed Salah geäußert. „Wir sind in sehr guten Gesprächen. Ich will, dass es passiert, aber wann? Das ist mir völlig egal“, sagte der Liverpool-Trainer gegenüber ‚Sky Sports‘. Salah ist noch bis 2023 an die Reds gebunden, dementsprechend geht der 29-jährige Ägypter ab dem Sommer in sein letztes Vertragsjahr.

Mit einem Abschied aus Liverpool beschäftigt sich der Offensivspieler nicht, wie er zuletzt offenlegte: „Wenn die Entscheidung bei mir liegt, möchte ich in Liverpool bleiben.“ Grundsätzlich sieht Klopp daher keine Probleme am Horizont: „Was wir alle wollen, ist klar und Dinge wie diese brauchen Zeit.“ Auch in der aktuellen Spielzeit trumpft Salah groß auf. 22 Treffer sowie neun Assist gelangen dem Linksfuß in 23 Partien.