Bundesliga: Die fünf besten Transfers der Saison

5. Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen)

Zwölf Millionen Euro flossen für den Transfer von Ibrahim Maza an Hertha BSC. Im Gegenzug erhielt Bayer Leverkusen einen Rohdiamanten. Weiteren Schliff erhielt Maza in der abgelaufenen Spielzeit. Dass er sehr entwicklungsfähig ist, war bekannt, dass er allerdings schon auf einem solch hohen Niveau konstant abliefern kann, war doch etwas überraschend.

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Nicht nur in Liga eins trumpfte der spielstarke Mittelfeldspieler auf. Auch in der Champions League bewies er mit sehr erwachsenen Auftritten, dass er trotz seines jungen Alters auch gegen Topteams wie Manchester City, Benfica Lissabon oder den FC Arsenal mithalten kann. Dementsprechend hat sich die Investition für die Werkself in hohem Maße ausgezahlt.

4. Said El Mala (19/1. FC Köln)

Wie die Saison des 1. FC Köln ohne die 13 Tore von Said El Mala ausgefallen wäre, will man sich am Geißbockheim nicht vorstellen. Zugegeben, transferiert wurde das Toptalent bereits im Sommer 2024. Per Leihe verbrachte El Mala jedoch noch eine Saison bei Viktoria Köln. Final wurde der Wechsel dann erst im vergangenen Sommer durchgeführt.

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Dass El Mala nicht mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM reist, stößt nicht überall auf Verständnis. Ein klares Indiz dafür, dass seine Premierensaison in der Bundesliga nah am Optimum verlief. Jetzt winkt der Wechsel in die Premier League. Der FC Brentford baggert intensiv am Angreifer, will über 40 Millionen Euro Ablöse zahlen. Fakt ist, mit der Verpflichtung von El Mala hat der FC alles richtig gemacht.

3. Luka Vuskovic (19/Hamburger SV)

Tottenham Hotspur hatte Luka Vuskovic im vergangenen Sommer von Hajduk Split verpflichtet. Um dem jungen Innenverteidiger den Übergang in die Premier League zu ermöglichen, sollte er sich Spielpraxis in der Bundesliga holen. Dem Hamburger SV kam dies entgegen. Dass der Youngster aber sofort in die Rolle des Abwehrchefs hereinwächst, kam überraschend.

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Qualität gepaart mit Überzeugung setzt sich am Ende aber immer durch. Beides Attribute, die Vuskovic in sich vereint. Nach einer Spielzeit in Deutschlands Oberhaus steht der Name des Kroaten in den Notizbüchern vieler europäischer Spitzenklubs. Die Leihe hat sich für den HSV mehr als gelohnt.

2. Yan Diomande (19/RB Leipzig)

Das Wort Shootingstar nahm Yan Diomande wörtlich. Der Ivorer kam für 20 Millionen Euro von CD Leganés zu RB Leipzig und steuerte in seiner Debütsaison gleich zwölf Bundesliga-Treffer zum Erfolg der Sachsen bei. Hinzu kommen neun Assists. Zudem besticht Diomande durch seine Dribblings, seine Technik und das Tempo mit sowie ohne Ball.

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Zahlreiche Vereine aus ganz Europa sind hinter dem Juwel her. Bei der WM in Nord- und Mittelamerika kann sich der Flügelflitzer mit der Elfenbeinküste noch mehr ins Rampenlicht spielen. Bei seinem nächsten Transfer wird er Leipzig voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro in die Kassen spülen. Der FC Liverpool, der FC Bayern, Real Madrid, Manchester United und Paris St. Germain wurden schon mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.

Wer war euer Top-Transfer der vergangenen Saison in der Bundesliga? Luis Díaz (FC Bayern) Jonathan Tah (FC Bayern) Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) Vladimir Coufal (TSG Hoffenheim) Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) Luka Vuskovic (Hamburger SV) Fábio Vieira (Hamburger SV) Yan Diomande (RB Leipzig) Said El Mala (1. FC Köln) Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) Yuito Suzuki (SC Freiburg) Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) Philipp Tietz (1. FSV Mainz 05) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

1. Luis Díaz (29/FC Bayern)

Nicht als erste Wahl wechselte Luis Díaz im vergangenen Sommer an die Säbener Straße. 70 Millionen Euro für einen damals 28-Jährigen vom FC Liverpool klang zunächst nach einem teuren Deal. Kritische Stimmen wurden laut – verstummten aber relativ schnell. Denn Díaz fügte sich ohne große Anpassungsprobleme in die Mannschaft ein und sammelte schnell viele Scorerpunkte.

Am Ende einer sehr erfolgreichen Spielzeit für die Bayern standen in 51 Pflichtspielen 26 Tore und 23 Assists für den kolumbianischen Nationalspieler zu Buche. Zusätzlich eroberte Díaz die Herzen der Bayern-Fans mit großem Kampfgeist und Biss. Ein Transfer, der definitiv als großer Erfolg gefeiert werden darf.