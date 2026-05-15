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Offiziell 2. Bundesliga

Schalke kassiert: Zalazar wechselt für 30 Millionen

von Fabian Ley - Quelle: sporting.pt
1 min.
Rodrigo Zalazar bei der Busankunft @Maxppp

Der FC Schalke 04 darf sich über einen satten Millionen-Regen freuen, denn der Transfer von Rodrigo Zalazar (26) zu Sporting Lissabon ist offiziell. Der portugiesische Spitzenklub teilt mit, dass der offensive Mittelfeldspieler im Sommer für eine Ablöse von 30 Millionen Euro vom SC Braga kommt. Der uruguayische Nationalspieler unterzeichnet einen bis 2031 datierten Vertrag, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro enthält.

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Sporting CP
ℹ️ A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD informa sobre a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Rodrigo Zalazar.

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Die Schalker hatten sich beim sechs Millionen Euro schweren Verkauf von Zalazar an Braga im Juli 2023 eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert. Daher spült der Deal nun rund drei Millionen Euro auf das Konto des Bundesliga-Aufsteigers. Für Braga markierte Zalazar in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 23 Treffer und acht Vorlagen in 47 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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