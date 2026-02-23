Neuer & Laimer zurück auf dem Trainingsplatz

Manuel Neuer ist nach seinem zuletzt zugezogenen Muskelfaserriss zurück auf dem Trainingsplatz. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolvierte der 39-jährige Stammkeeper des FC Bayern am Montagvormittag seine erste individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Ein zuletzt für unwahrscheinlich gehaltener Einsatz im Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) scheint zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der mehrmalige Welttorhüter hatte sich erst vor etwas mehr als einer Woche einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fehlte im jüngsten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:2). Bereits zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit rückte Jonas Urbig (20) zwischen die Münchner Pfosten. Nach der Partie äußerte sich Sportvorstand Max Eberl (52) mit Blick auf eine baldige Rückkehr des 124-fachen Nationaltorhüters bereits zuversichtlich und schloss einen möglichen Einsatz gegen den BVB am Wochenende nicht aus. Zudem trainierte laut ‚Sky‘ Konrad Laimer (28) heute wieder mit der Mannschaft. Der Rechtsverteidiger soll gegen den BVB in den Kader zurückkehren.