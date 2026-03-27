Durchkreuzt Leverkusen den El Mala-Transfer?

Bringt ausgerechnet Bayer Leverkusen den möglichen Wechsel von Said El Mala (19) zu Brighton & Hove Albion ins Wanken? Den Seagulls droht der Verlust von Coach Fabian Hürzeler, der 33-Jährige wird in Leverkusen als potenzieller Nachfolger von Kasper Hjulmand gehandelt. Ein Brighton-Abschied des ehemaligen St. Pauli-Trainers könnte auch Auswirkungen auf den Poker um El Mala haben.

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Zwar will sich der Premier League-Klub den Shootingstar vom 1. FC Köln nach Informationen der ‚Bild‘ unabhängig von der Hürzeler-Zukunft schnappen, doch betont das Boulevardblatt, dass Hürzeler wiederum El Malas Wunschtrainer sei. Hürzeler wollte den Flügelflitzer bereits im vergangenen Sommer und im Winter auf die Insel lotsen.

Aufgrund der unklaren Trainer-Situation in Brighton und des Bayer-Interesses an Hürzeler könne ein Blitz-Transfer für El Mala also risikobehaftet sein. Die Engländer wollen den Deal eigentlich so schnell wie möglich eintüten. Das nächste Angebot soll Berichten zufolge das letzte sein, im Raum steht eine Brighton-Schmerzgrenze von bis zu 35 Millionen Euro plus Boni.