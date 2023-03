Reges Interesse an Leipzigs Jäkel

Frederik Jäkel (22) bieten sich für die nächste Saison mehrere Optionen. Laut ‚RBlive‘ bekunden zwei Erstligisten, der dänische Vertreter Aarhus GF und Leiharbeitgeber Arminia Bielefeld Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers. Eine Rückkehr zu Stammverein RB Leipzig (Vertrag bis 2024) sei möglich, aber unwahrscheinlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berater Jan Heuckeroth sagt: „Priorität hat für ihn, einen Verein zu finden, der mit ihm plant und gemeinsame Ziele verfolgt. Wichtiger als 1. oder 2. Liga ist uns die Perspektive für ihn.“ Jäkel stand in dieser Saison bei acht Spielen in der Bielefelder Startelf. Der Rechtsfuß betont: „Die Saison ist mit vielen Ausfällen und Unruhe im Verein bisher unglücklich für mich verlaufen, aber ich bin wieder fit, will jetzt endlich konstant spielen und werde alles geben, um Bielefeld in der Liga zu halten.“

Lese-Tipp

Nagelsmanns Wunschstransfer: Was wird aus Laimer?