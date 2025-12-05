Bayern will Hintertür: Licina vor Winter-Wechsel

Offensiv-Juwel Adin Licina wird den FC Bayern wohl schon zeitnah verlassen. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, steht der 18-Jährige bereits im Winter vor dem Abflug vom deutschen Rekordmeister. Interesse gebe es aus Portugal, Italien, England und den Niederlanden. Berichten zufolge befindet sich der junge Flügelspieler auch beim FC Augsburg sowie bei mehreren deutschen Zweitligisten auf dem Zettel. Selbst Juventus Turin und Borussia Dortmund sollen vorgefühlt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Licina zählt am Bayern-Campus zu den großen Talenten, plant wegen fehlender Perspektive bei den Profis aber einen baldigen Wechsel. Die Münchner wollen dem deutschen U19-Nationalspieler dabei keine Steine in den Weg legen, allerdings nicht gänzlich den Zugriff verlieren. Laut dem ‚Bayern Insider‘ hätten die Bayern gerne eine Rückkaufoption oder ein Matching Right wie im Fall Adam Aznou (19/FC Everton). Licinas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.