Brown über Bayern: „Will mir nichts anderes anhören“

Für Nathaniel Brown kam im Sommer nur eine Wechseloption infrage. Im Interview mit dem FC Bayern-Klubmagazin ‚51‘ berichtet der 23-jährige Linksverteidiger: „Ganz ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass sich Bayern überhaupt mal bei mir meldet. Und dann ging es so schnell. Als mir mein Berater vom Interesse erzählt hat, habe ich direkt gesagt: Ich will mir nichts anderes anhören.“ Für den Transfer des Nationalspielers zahlten die Münchner rund 50 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gründe für Brown waren vielfältig: „Ich komme aus Bayern, kann in Deutschland bleiben und wechsle zum besten Team des Landes, zu einem der größten Klubs der Welt.“ Die Gespräche mit den Verantwortlichen an der Säbener Straße und mit Trainer Vincent Kompany haben ihn zudem vollends überzeugt, berichtet der junge Außenverteidiger. Anschließend stand für Brown fest: „Da gab es also keine zwei Meinungen. Für mich war sofort klar, dass ich zu Bayern will.“