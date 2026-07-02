Ablösefrei: Köln will WM-Fahrer Mensah

Gideon Mensah steht ganz weit oben auf dem Zettel des 1. FC Köln. Nach Informationen von ‚Sky‘ würde der Bundesligist den ablösefreien Linksverteidiger, dessen Vertrag bei AJ Auxerre ausgelaufen ist, gerne in diesem Sommer verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sollen die finalen Verhandlungen erst geführt werden, wenn Ghana nicht mehr bei der WM vertreten ist. In der Nacht von Freitag auf Samstag (3:30 Uhr) bestreiten die Black Stars ihr erstes K.o.-Spiel gegen die Kolumbianer.

Mensah ist 27 Jahre alt und 43-facher Nationalspieler. In der vergangenen Saison war der Linksfuß in Auxerre gesetzt, dennoch trennen sich die Wege in diesem Sommer. Beim FC könnte er Kristoffer Lund (24) ersetzen, der im Anschluss an seine Leihe nach Palermo zurückgekehrt ist.