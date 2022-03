Werder braucht Überschuss – Gehälter steigen bei Aufstieg

Auch im Sommer muss Werder Bremen auf dem Transfermarkt ein Plus erwirtschaften. Gegenüber der ‚DeichStube‘ erklärt Frank Baumann: „Wir müssen auch in diesem Sommer ligaunabhängig einen Transferüberschuss erzielen, der aber bei weitem nicht so hoch sein muss wie im vergangenen Sommer.“ Transfererlöse von über 30 Millionen Euro ermöglichten es Werder, die finanziellen Einbußen durch den Abstieg abzufedern.

Bei einem Aufstieg würden die Einnahmen zwar deutlich nach oben gehen, „aber wir hätten weiterhin finanzielle Herausforderungen zu meistern“, so Baumann. Die Gehaltskosten dürften steigen. Nach dem Abstieg reduzierten sich die meisten Gehälter um 40 bis 60 Prozent, die Rückkehr in die Bundesliga wird diese Veränderung im gleichen Maße wieder umkehren, heißt es im Bericht weiter.