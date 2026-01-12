Werder: Erneuter Rückschlag bei Stark

Der SV Werder Bremen muss vor dem morgigen Spiel gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) einen Ausfall vermelden. Wie Trainer Horst Steffen auf der heutigen Pressekonferenz verkündete, muss er auf Niklas Stark (30) verzichten. „Es ist ein Auf und Ab, er hat immer mal wieder Beschwerden. Es ist nicht gut für ihn“, so der 56-jährige Übungsleiter.

Stark hatte verlängerte im vergangenen Sommer seinen ursprünglich 2026 auslaufenden Vertrag an der Weser. Der Rechtsfuß war 2022 ablösefrei von Hertha BSC nach Bremen gewechselt. Seitdem plagt sich der zweimalige deutsche Nationalspieler immer mal wieder mit lästigen Blessuren herum.