Es wird konkret: WM bald wieder in Deutschland?

Der DFB würde gerne ein drittes Mal die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland holen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, liebäugelt man beim Deutschen Fußball-Bund konkret damit, sich für die Ausrichtung der WM 2038 oder 2042 zu bewerben. Befürworter für dieses Vorhaben finden sich auch in der Politik, die CDU etwa hatte schon im Januar eine Bewerbung vorgeschlagen.

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Auch Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Julian Nagelsmann hatten sich in den vergangenen Monaten offen für das Szenario einer WM im eigenen Land gezeigt. Nach 1974 und 2006 wäre es die dritte WM in Deutschland. In den kommenden Monaten könnten die Pläne konkreter werden.