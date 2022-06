BTSV verleiht Bangsow nach Aachen

Eintracht Braunschweig verleiht Yannik Bangsow in die Regionalliga. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wird der Keeper in der anstehenden Spielzeit für Alemannia Aachen auflaufen. Gleichzeitig wurde der Vertrag in Braunschweig bis 2024 verlängert.

